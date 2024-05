Semifinale Playoff Serie B, Venezia-Palermo: al via la vendita dei biglietti, restrizioni per i tifosi rosanero

Il Venezia, mediante una nota ufficiale, ha reso note le modalità per la vendita dei biglietti per il settore ospiti in vista del ritorno della semifinale playoff Venezia-Palermo. Per i tifosi rosanero la vendita dei tagliandi è vietata in tutti i settori dello stadio per i residenti in Provincia di Palermo. La nota:

“A partire da lunedì 20 maggio alle ore 15:00, sarà attiva la fase 3 della prevendita per la gara di ritorno delle semifinali playoff di Serie B 2023/24 che si disputerà venerdì 24 maggio alle ore 20:30 presso lo stadio Pier Luigi Penzo.

Il biglietto, se acquistato in prevendita, comprende il servizio di trasporto acqueo A/R per Sant’Elena attraverso linee speciali messe a disposizione da ACTV.

Gli studenti universitari potranno acquistare in prevendita il biglietto nel Settore 1 di Distinti laterali Solesin al prezzo di € 8,50. La promozione è valida esclusivamente presso i Venezia FC Store di Ca’ Venezia e Store Rialto.

E’ possibile consultare i prezzi alla seguente (LINK) tabella.

COME ACQUISTARE

Se in possesso di Supporters Card: I biglietti possono essere acquistati online sul sito veneziafc.vivaticket.it con modalità print@home e in tutti i rivenditori Vivaticket (https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv).

Vendita libera presso i seguenti store ufficiali del Venezia FC:

VENEZIA

Store Rialto, Calle Larga Mazzini 4800B, Venezia, da lunedì a domenica dalle 10:00 alle 20:00.

MESTRE

Ca’ Venezia, Via Vendramin 13, 30173 Mestre, da martedì a venerdì dalle 15:00 alle 19:00, sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

Per accedere alla tariffa agevolata dedicata ai possessori di Supporters Card è necessario inserire, negli appositi campi, il codice della Card stessa.

I possessori di biglietto per la partita in oggetto potranno usufruire di dedicati servizi di trasporto speciale, per le corse di navigazione fino a Sant’Elena riservate alla tifoseria locale e ospite, senza ulteriori costi.

SETTORE OSPITI

E’ vietata la vendita dei tagliandi in tutti i settori dello stadio per i residenti in Provincia di Palermo. Eventuali ulteriori restrizioni applicate alla vendita di questo settore verranno comunicate in seguito in sede di GOS”.