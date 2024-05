Uno dei due è costretto ad andarsene: al vaglio di Lotito la cessione di un Big | La diretta avversaria depreda la Lazio

La società biancoceleste lascerà partire il proprio top player, e un club rivale si appresta a farsi avanti per assicurarsi il suo cartellino.

Sarà un’estate di rivoluzione totale dalle parti di Formello. Dopo una stagione che si è rivelata deludente, e il cambio di guida tecnica che ha visto Igor Tudor prendere il posto di Maurizio Sarri in panchina, il quale si è dimesso dall’incarico, adesso i riflettori sono tutti puntati sulla rosa.

Alcuni nuovi volti arriveranno a Formello per dar vita al nuovo corso, mentre diversi nomi altisonanti lasceranno la Capitale per tentare fortuna altrove, in quanto ormai a fine ciclo e che non fanno più parte del progetto biancoceleste.

Proprio sul tema degli addii però il presidente Claudio Lotito si sta trovando davanti ad un bivio, dove dovrà decidere quale tra i due top player presenti nel reparto dovrà lasciare gli Aquilotti. Nel frattempo, qualunque sia la decisione presa, un club rivale ha iniziato a seguire la situazione, visto che apprezza volentieri entrambi i profili.

Ecco chi sta per lasciare la Lazio

Dopo l’infortunio di Ivan Provedel, che lo ha tenuto ai box per diversi mesi e da cui adesso pare essere guarito completamente, tra i pali biancocelesti abbiamo ammirato il giovane classe 2001 Christos Mandas, che non ha per nulla fatto rimpiangere il suo collega titolare. Di conseguenza in casa biancoceleste adesso bisogna fare qualche riflessione.

Il greco è letteralmente esploso, e a 22 anni ha bisogno di giocare in maniera continua per mettere ancora in evidenza le proprie doti e crescere ulteriormente. Allo stesso modo però sembra difficile far accomodare in panchina uno come Provedel, che lo scorso anno è stato il miglior estremo difensore del campionato e anche nella prima parte di questa stagione non ha affatto sfigurato. Per questo motivo dunque il presidente Claudio Lotito sta valutando l’idea di lasciar partire uno dei due, incassando così soldi freschi dalla cessione.

Un club rivale inizia a farsi avanti

Appresa questa situazione, il Milan ha cominciato a seguire interessato. Il club rossonero infatti ha intenzione di prendere un vice Maignan di assoluta affidabilità, visti i suoi continui problemi fisici che lo hanno costretto ai box troppe volte negli ultimi due anni.

Per questo motivo dunque il caso portieri in casa Lazio può giovare ai rossoneri, pronto a prendere uno dei due, indifferentemente che il sacrificato sia Mandas o Provedel.