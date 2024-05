Salernitana, Iervolino apre alla cessione: per il ruolo di ds occhio ad Angelozzi e Sogliano

Si respira aria di rivoluzione in casa Salernitana. Come riporta “Il Mattino” Danilo Iervolino apre alla cessione del club granata dopo la retrocessione in Serie B. Il numero uno della società campana è pronto a cedere al miglior offerente. Negli ultimi giorni la Brera Holding ed un fondo americano avrebbero fatto passi avanti per prelevare le quote di maggioranza, ma occhio anche ad un gruppo italiano del quale non si sa ancora il nome. Per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo, invece, i primi nomi sono Sean Sogliano e Guido Angelozzi.

