Ex rosa: Tutino nel mirino del Brescia per rinforzare l’attacco

Dopo una fantastica stagione disputata con la maglia del Cosenza, Gennaro Tutino potrebbe cambiare aria in estate. L’ex giocatore del Palermo è una delle principali opzioni del Brescia per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Prima di affondare il colpo, il club lombardo – riporta Bresciaingol.it – dovrà ancora capire le intenzioni dei calabresi, i quali dovrebbero sborsare 2 milioni di euro per riscattare il loro bomber stagionale. Qualora i rossoblu decidessero di non compiere l’investimento, Tutino farebbe ritorno al Parma, società che detiene il suo cartellino. Per puntellare il reparto offensivo al Brescia non mancano le idee: occhio anche a Christian Gytkjaer del Venezia e a Pedro Mendes dell’Ascoli.

