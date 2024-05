Di Marzio: “Torino, praticamente fatta per l’arrivo di Vanoli”

Paolo Vanoli è stato uno dei migliori allenatori della Serie B 2023-24. Dopo aver sfiorato la promozione diretta in Serie A, l’allenatore del Venezia proverà a vincere i playoff per riportare il club veneto nella massima serie italiana. Intanto – riporta Gianlucadimarzio.com – il tecnico avrebbe trovato un accordo col Torino per la prossima stagione, con Ivan Juric che lascerà la panchina granata.

Probabilmente l’ufficialità arriverà dopo il cammino playoff del Venezia, in campo stasera al Renzo Barbera contro il Palermo in occasione delle semifinali di andata.