Di Marzio: “Fiorentina, il ds Goretti sempre più vicino ai viola”

La Fiorentina e Roberto Goretti sono vicini a un accordo. L’attuale direttore sportivo della Reggiana – riporta Gianlucadimarzio.com – dovrebbe firmare un contratto biennale con i viola. Dopo l’addio di Nicolas Burdisso, attuale direttore tecnico del club toscano, non rinnoverà il proprio contratto in scadenza il 30 giugno. Il dirigente degli emiliani è ritenuto il profilo più valido per rilanciare le ambizioni della Fiorentina: in due anni di lavoro coi granata, Roberto Goretti ha conquistato la promozione in Serie B nella stagione 2022-23 e la salvezza in cadetteria, raggiunta esattamente in questa stagione.

