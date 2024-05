Semifinale Playoff Serie B: lunghe code a Venezia per i biglietti della gara di ritorno contro il Palermo (FOTO)

Questa sera di scena al Barbera la gara di andata semifinale playoff tra Palermo e Venezia. Intanto, dalle 15 di oggi ha preso il via la vendita dei biglietti per il ritorno in programma venerdì 24 maggio. Sale l’attesa nella città lagunare con le prime lunghe file presso gli store per l’acquisto dei tagliandi.

Semifinale Playoff Serie B, Venezia-Palermo: al via la vendita dei biglietti, restrizioni per i tifosi rosanero