Ex rosa: Gattuso vicinissimo all’Al Taawoun. La situazione

Nuova avventura all’estero per Gennaro Gattuso. Come riporta Arab News, l’ex allenatore del Palermo è vicinissimo all’Al Taawoun, squadra della Saudi League attualmente quinta in classifica a due giornate dalla fine del campionato. Con questo posizionamento il club saudita giocherebbe la Champions League 2 asiatica, ossia la seconda coppa continentale in Asia. Nelle ultime settimane Gattuso è stato accostato con insistenza al Torino e, dopo l’esonero di Eugenio Corini, il Palermo aveva pensato ad un suo ritorno.

