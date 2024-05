Calciomercato Spezia: Verde verso l’addio. La situazione

Daniele Verde potrebbe lasciare lo Spezia durante la sessione di calciomercato estivo. Rimasto in bianconero a gennaio, nonostante le lusinghe del Palermo, il fantasista del club ligure non è certo di restare in Liguria. Fondamentale per la salvezza dello Spezia, il calciatore guadagna uno stipendio ritenuto un pò alto dai vertici della società e per questo motivo potrebbe essere sacrificato. Si attendono richieste dall’Italia, mentre all’estero sembrerebbe che si stiano muovendo alcuni club. A riportarlo è CalcioSpezia.it.

