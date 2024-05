Ex rosa, Vazquez: «La Cremonese merita la Serie A. I playoff sono un altro campionato»

Domani sera la Cremonese giocherà in casa del Catanzaro, in occasione delle semifinali di andata dei playoff. Attraverso i propri profili social, “Cronache di Spogliatoio” ha pubblicato un estratto dell’intervista concessa da Franco Vazquez, le cui dichiarazioni integrali usciranno nella giornata di mercoledì:

«L’errore che uno può fare quando gioca in Serie A e retrocede in B è pensare: “Ho già fatto la A, qui gioco con la sigaretta”. Ma no, non è così. So che non mi resto molto nel calcio: adesso voglio portare in Serie A la Cremonese. È difficile ripartire dopo una retrocessione, non è scontato ricostruire tutto subito. All’inizio abbiamo sbagliato tutti, dallo staff ai giocatori. Con Stroppa è poi cambiata l’aria e anche la nostra testa. A fine campionato abbiamo guardato la classifica pensando: “Ecco, ci mancano i punti di quelle partite iniziali. È stato un peccato”. La chiave fondamentale è non sottovalutare nessuno e non pensare: “Ciò che ho fatto in A mi riuscirà in B”. In certi aspetti è un campionato più difficile perchè il gap tra le squadre è minore. Peccato aver rallentato nelle ultime in casa contro Ternana e Feralpisalò. Abbiamo perso un pò il passo ma i playoff sono un altro campionato. Dopo la stagione che abbiamo fatto, direi che ci meritiamo la Serie A».