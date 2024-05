Playoff Serie B: Desplanches e Lund entrano in diffida. Le decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo si è espresso dopo la gara Palermo-Sampdoria, terminata con il risultato di 2-0 in favore dei rosanero. Il club di viale del Fante è stato multato a causa del lancio di petardi e fumogeni all’interno del rettangolo di gioco da parte di alcuni tifosi. Inoltre sono entrati i diffida il portiere Sebastiano Desplanches e il terzino Kristoffer perché ammoniti durante il match.

Calciatori non espulsi, ammonizione prima sanzione per Fabio De Paoli (Sampdoria).

Ammoniti per comportamento non regolamentare in campo, ammonizione prima sanzione per: Sebastiano Desplanches, Kristoffer Lund, Peter Stojanovic.