Mister, vogliamo te per il prossimo anno: Pioli legge la mail in silenzio | Riparte per tornare a vincere il campionato

Stefano Pioli vicino a una nuova avventura, l’obiettivo è vincere subito il campionato già dalla prossima stagione.

Sta per volgere al termine l’avventura di Stefano Pioli in rossonero. Il tecnico è pronto a salutare San Siro all’ultima giornata contro la Salernitana, e intanto la società sta cercando di rimpiazzarlo prima del termine della stagione. Le strade del club e del tecnico si saluteranno dopo un finale di stagione fra delusioni e rammarichi, ma il futuro dell’emiliano sembra essere ormai scritto.

Nonostante le tante domande sul divorzio dal Milan, l’allenatore si è sempre tenuto vago, non lasciandosi andare ad ipotesi sulla prossima stagione. Nonostante questo a trapelare sono state diverse notizie in queste settimane che lo vedono vicino a squadre importanti.

Gli estimatori certo non mancano, in Serie – tra tutte il Napoli – e all’estero. Gli agenti di Pioli avrebbero già ricevuto delle offerte: sul piatto un contratto importante per tornare a vincere già dalla prossima stagione. Ecco i dettagli sulla possibile nuova avventura.

Pioli, la decisione sul futuro

Si attenderà verosimilmente l’ultima partita di campionato del Milan, poi il club incontrerà Pioli per salutarlo. Fino a quel momento – come ripetuto più volte dallo stesso allenatore – Pioli non annuncerà novità sul suo futuro. Di recente però, oltre alle pretendenti già note, pare essersi fatta avanti un’altra squadra, stavolta dall’estero.

Stiamo parlando del Fenerbache, che secondo quanto riportato da Sports Digitale, avrebbe in mente di portare in Turchia il prossima anno l’ex tecnico viola. I primi contatti pare ci siano già stati, ma il club al momento secondo in SuperLiga avrebbe in mente anche un altro ex Serie A.

Fenerbache, tra Pioli e Mourinho per la prossima stagione

Il Fenerbache pensa in grande, soprattutto in vista delle elezioni del presidente del club, i vari candidati stanno promettendo alla piazza investimenti importanti e grandi nomi. Nelle scorse ore ad essere affiancato ai turchi era stato addirittura José Mourinho, ma adesso pare che il direttore sportivo Marco Branco si sia attivato per portare Pioli ad Istanbul.

I primi contatti sarebbero già avvenuti tra l’entourage di Pioli e la società interessata, mentre si parla di un’offerta importante per tornare a vincere il campionato dal prossimo anno. Al momento conduce il Galatasaray la classifica, con il Fenerbache secondo che ha praticamente detto addio al titolo, ma vuole rifarsi subito il prossimo anno e chissà, magari proprio con Stefano Pioli in panchina.