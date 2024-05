Serie A: comunicati giorni e orari della 38^ giornata. Fiorentina in campo già giovedì

Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Serie A ha appena comunicato giorni e orari del 38esimo e ultimo turno della Serie A 2023-24. In campo già giovedì per la sfida tra Cagliari e Fiorentina, coi viola impegnati mercoledì 29 maggio per la finale di Conference League. Lotta salvezza tutta in contemporanea domenica 26 maggio alle ore 20:45.

38^ GIORNATA

23/05/2024 Giovedì 20.45 Cagliari-Fiorentina

24/0502024 Venerdì 20.45 Genoa-Bologna

25/05/2024 Sabato 18.00 Juventus-Monza

25/05/2024 Sabato 20.45 Milan-Salernitana

26/05/2024 Domenica 18.00 Atalanta-Torino

26/05/2024 Domenica 18.00 Napoli-Lecce

26/05/2024 Domenica 20.45 Empoli-Roma

26/05/2024 Domenica 20.45 Frosinone-Udinese

26/05/2024 Domenica 20.45 Hellas Verona-Inter

26/05/2024 Domenica 20.45 Lazio-Sassuolo