Gudmundsson cambia idea all’improvviso: Juventus e Inter beffate | Rimane in Serie A, ecco la maglia che ha scelto

Gudmundsson volta le spalle a Juventus e Inter. L’islandese chiede di rimanere in Serie A ma cambia piani per il futuro.

Una nuova pretendente per Gudmundsson. L’islandese, promesso sposo dell’Inter con la Juventus alla finestra, sembra avere nuovi occhi addosso, sempre dal campionato italiano. Del resto il trequartista di Gilardino che tanto bene sta facendo a Genova ha ormai fatto capire di che pasta è fatto e questo finale di stagione ha dimostrato ancora una volta la sua forza.

Il grifone vola insieme al classe 1997, che però a fine anno potrebbe cercare gloria in un top club, lasciando i rossoblu con grande affetto ma per provare nel momento clou della sua carriera a vincere qualche campionato e trofeo importante. In Serie A il giocatore ha diversi estimatori, e probabilmente Inter e Juventus aspetteranno ancora per provare l’affondo viste le situazioni economiche non proprio delle più rosee dei due club.

Tra i due litiganti potrebbe dunque godere il terzo, che in queste ore sembra essersi avvicinato, e a differenza dei due grandi club del nord, non dovrebbe avere restrizioni economiche di alcun tipo per mettere le mani sul centrocampista crack della Serie A 2024.

Gudmundsson rimane in Serie A: un’altra pretendente

Nelle scorse settimane si era parlato con insistenza di un Gudmundsson destinato a giocare in Premier League. Non è un segreto infatti che l’islandese sia attirato dall’Inghilterra, ma fino a questo momento offerte concrete non sembrano essercene state. Il Genoa a fine stagione non opporrà resistenza alla partenza del suo attaccante, che ha un valore complessivo di circa 30 milioni.

Prezzo abbordabile per Inter e Juventus, certamente, ma le due big dovranno prima fare quadrare i conti per affondare il colpo su un classe 1997 nel pieno della maturità calcistica, che però non ha mai indossato una maglia pesante. In queste ore, a mettere i bastoni tra le ruote a bianconeri e nerazzurri, sembra essersi infilato il Napoli.

Napoli forte su Gudmundsson: “Piace a Manna”

Fatta esclusione per l’Inter, sia Napoli che Juventus vedranno un nuovo allenatore sulla loro panchina il prossimo anno. Decisiva sarà la volontà del nuovo tecnico, su come operare sul mercato. Oltre a Juventus e Inter, il Napoli secondo il giornalista Matteo Moretto.

Moretto su Twitter è infatti intervenuto scrivendo: “Piace molto al prossimo direttore Manna, che adesso sta valutando di formulare un’offerta al Genoa”.