È successo tutto all’improvviso, il dirigente lo annuncia: “Trattativa per Haaland” | Il club bianconero vicinissimo alla gloria

Bomba di mercato clamorosa giunta proprio dal dirigente bianconero, che manda in estasi totale i tifosi e tuto il calcio italiano.

E’ di sicuro il miglior numero 9 in circolazione, e da anni ormai, nonostante la sua giovane età, sta facendo impazzire i suoi fan e migliaia di appassionati. Erling Braut Haaland è il centravanti per eccellenza. La punta norvegese sta segnando caterve di gol, e rischia di infrangere ogni tipo di record. Le sue prestazioni e la sua capacità di andare a rete lo ha reso uno dei calciatori più forti in circolazione, tanto che addirittura lo scorso anno ha sfiorato il pallone d’oro, finito poi a Messi non senza polemiche.

Ovviamente come spesso accade quando si parla di giocatori di questo calibro, le voci sul conto del bomber sono sempre parecchie, e in particolar modo quelle riguardanti il suo futuro. Al momento Haaland gioca al Manchester City, dove lo scorso anno ha vinto di tutto, e in questa stagione punterà nelle ultime gare a disposizione a confermarsi in Premier League.

Ma nelle ultime ore un annuncio sorprendente proprio sull’attaccante ha fatto balzare in piedi tutti gli appassionati. Stando alle recenti parole del dirigente infatti il club bianconero è in trattativa con il classe 2000 per portarlo in Italia. Una notizia clamorosa dunque, che ha sconvolto il mondo del calcio e la nostra Serie A.

Haaland ad un passo dall’Italia

Di recente Andrea Carnevale, dirigente dell’Udinese, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TvPlay. Tra i temi non è potuta mancare la ricerca dei tanti giovani diventati poi fuoriclasse che sono passati da Udine, e a sorpresa il dirigente bianconero ha svelato che in passato il club della famiglia Pozzo ha trattato anche un certo Erling Braut Haaland.

”Lo avevo visto quando aveva 15 anni in Norvegia e già costava qualche milione. Aveva un grande potenziale. Aveva forza, talento. Poi ha iniziato a fare tanti gol. Lo abbiamo trattato, ma il prezzo cresceva troppo e ci siamo arresi”. Queste le parole di Carnevale.

L’Udinese ci aveva visto lungo di nuovo

Come spesso accaduto nel corso degli ultimi 15 anni, il club friulano ha lanciato tanti calciatori, beccandoli da giovanissimi quando erano ancora semi sconosciuti.

Lo stesso l’Udinese aveva fatto anche con Haaland, vedendoci ovviamente molto lungo. Il rimpianto per non averlo portato in bianconero però resta, e di sicuro Carnevale se tornasse indietro farebbe il sacrificio economico per prenderlo.