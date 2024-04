Gazzetta dello Sport: “Rischio serie B, a Udine salta pure l’ex Palermo Balzaretti”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla delicata situazione in casa Udinese con l’incubo serie B che incombe.

I Pozzo sono furiosi e dopo Sottil e Cioffi, è a rischio anche l’ex Palermo Federico Balzaretti. La paura di retrocedere dopo 29 anni consecutivi in serie A sta agitando le acque in casa bianconera.

La rosea non ha dubbi: si è giocato col fuoco e ora il rischio di bruciarsi è concreto. La storia parla chiaro: ci sono state altre annate difficili, soprattutto dopo l’acquisizione del Watford, ma in questa stagione tutto sta andando storto, tra tanti errori. La scelta di continuare con Sottil è stata perdente. Troppi stranieri hanno formato uno spogliatoio spaiato in cui è mancato un leader. L’infortunio di Deulofeu, Pereyra richiamato tardi, Samardzic confuso dalle vicende di mercato, Silvestri silurato con molto anticipo, ha perso certezze e soprattutto 19 punti dal 76° in poi da situazioni di vantaggio in 11 partite.

Non ha mai vinto uno scontro diretto. Cioffi esonerato dopo Verona ha lasciato il posto ad un Cannavaro che ha trovato paura, errori e scorie. “L’ultima mossa di Gino Pozzo, criticato dai tifosi e più presente in sede, può portare (lunedì?) al sacrificio del Dt.Aggiungerebbe caos al caos. Con possibile arrivo a giugno dell’ex centrocampista Tolgay Arslan, due lauree che da tempo studia da DS. Ma prima c’è, non si sa come, da salvare la A e una stagione. La più difficile dal 1995 a oggi”.