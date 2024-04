Gudmundsson, sarà cessione: prezzo fatto e offerta accettata | Rimane in Serie A

La dirigenza conferma, Gudmundsson andrà via in estate. Accettato prezzo e offerta: il campione rimane in Seri A.

Tanti i club con gli occhi su Gudmundsson. Del resto per l’islandese, che quest’anno ha già messo a segno ben 13 reti e portato il Genoa lontano dalle zone rosse della classifica, è stato l’anno della definitiva consacrazione, di conseguenza rumors e indiscrezioni su un suo addio dal grifone hanno accompagnato tutta la stagione fino a questo momento del classe ’97.

Con la sua nazionale inoltre è arrivato a un passo dalla storica qualificazione agli Europei 2024, per poi perire sportivamente sotto i colpi dell’Ucraina. In estate dunque per Gudmundsson arriverà il meritato riposo, e il calciatore potrà concentrarsi sulla nuova stagione e ascoltare tutte le offerte che arriveranno alla sua porta.

Le avance da parte delle big italiane non mancano, e una big su tutte potrebbe decidere di puntare su di lui il prossimo anno. Per farlo serve soddisfare le richieste del Genoa: ecco quanto chiederà il club per lasciare partire il suo trequartista.

Gudmundsson: prezzo fissato dal Genoa

Nelle scorse ore sulla questione cessione, è arrivato anche il commento di Blazquez. Il ceo del Genoa su Gudmundsson non si è voluto sbilanciare, ma le sue parole sanno tanto di resa. In estate con tutta probabilità sarà addio, e il calciatore a 26 anni vuole compiere il salto di qualità.

Il dirigente del Genoa intatto in una recente intervista ha confermato l’interesse di tanti club: “Abbiamo ricevuto diverse richieste nelle scorse settimane, molto dipenderà dai suoi obiettivi personali, noi sappiamo le sue proprietà e siamo convinti di trovare un accordo“. Su di lui in queste settimane inoltre, come confermato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe pronta a piombare l”Inter.

Inter su Gudmundsson: il piano di Marotta

“Abbiamo avuto l’interessamento di almeno tre squadre nelle migliori leghe, si è parlato anche di prezzo”. Così il ceo del Genoa ancora su Gudmundsson. Sull’islandese dunque, ci sarebbero anche club di altri campionati, ma il giocatore potrebbe volere rimanere in Italia. Su di lui si era fatta avanti la Juventus negli scorsi mesi, ma adesso sembra aver mollato la presa. Una delle più interessate sarebbe l’Inter, che potrebbe strapparlo al Genoa per 30 milioni.

Marotta vorrebbe completare il reparto d’attacco, dopo aver chiuso la trattativa per Taremi, e potrebbe in estate affondare il colpo con un’operazione simile a quella Frattesi. A giocare un ruolo fondamentale, vista l’apertura del grifone, sarà dunque la volontà dello stesso attaccante.