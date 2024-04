Vuoi andartene via? Ti rimpiazzo con due campioni | De Laurentiis sorride e piazza il doppio colpo in attacco

Il Napoli saluta la sua stella e investe nel mercato in entrata. De Laurentiis pronto al doppio colpo grazie ai ricavi.

Un Napoli piuttosto deludente sul campo durante la ormai quasi volta al termine stagione 2024, proverà a buttarsi a capofitto sul mercato. Lo farà con il nuovo ds Manna che effettuerà il percorso inverso di Giuntoli, ossia dalla Juventus alla Campania. Le voci al momento in casa azzurra sono soprattutto per il mercato in uscita, che potrebbe finanziare poi di conseguenza quello in entrata.

Soprattutto con una cessione, dopo l’addio di Zielinski a parametro zero che non è riuscito a trovare la quadra per il rinnovo, che si appresta invece a portare nelle casse del Napoli una somma a tre cifre.

Sul giocatore c’è il PSG da mesi, e De Laurentiis avrebbe intenzione di chiudere il prima possibile per affondare il colpo sugli obiettivi in entrata. Come riporta nelle scorse ore il Mattino, l’entourage dei francesi e la dirigenza partenopea si incontreranno a breve per discutere della cessione.

Napoli, cessione e doppio colpo: la lista di De Laurentiis

Con Manna che avrebbe già in mente il nuovo Napoli, De Laurentiis si appresta a finanziare il mercato estivo grazie a una cessione illustre. Stiamo parlando di Viktor Osimhen, che lascerà gli ex campioni d’Italia alla volta verosimilmente di un top team. Il PSG è interessato da mesi, e come riporta di recente il Mattino i due club dovrebbero incontrarsi a breve per discutere della cessione. Sul piatto la clausola da 130 milioni, che i francesi potrebbero pagare subito e premettere al Napoli di andare a trovare subito un sostituto.

Magari più di uno. Sì, perché oltre ai nomi già noti in queste ore sta circolando forte il nome di un nuovo attaccante nell’ambiente, ossia quello di Mateo Retegui. L’attaccante della nazionale potrebbe lasciare Genova a fine anno e piace molto dalle parti di Castelvolturno.

Napoli, Retegui e David per l’attacco

Sulla lista della spesa del Napoli per l’attacco in questo momento sono tanti i nomi. Ma dalla cessione di Osimhen De Laurentiis potrebbe permettersi anche di piazzare un doppio colpo. Insieme a David, attaccante del Lilla dalla valutazione di 50 milioni di euro, potrebbe approdare in Campania anche Retegui, per dare il cambio al canadese e andare a formare un attacco di primo livello.

In queste ore è stato fatto anche il nome di Santiago Gimenez, anche il suo costo è inferiore a quello di David, inoltre il giocatore è in rotta con il Feyenoord e ha già fatto sapere di volere cambiare aria.