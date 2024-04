Milan, arriva l’assist del Real Madrid: plusvalenza da 40 milioni che sblocca il mercato: Ibrahimovic torna a sorridere

Il Milan prova a rialzare la testa e a concentrarsi sul mercato, dal Real Madrid l’offerta di 40 milioni fa sorridere Ibrahimovic: plusvalenza inaspettata.

Il Milan si lecca le ferite di un mese di aprile tutt’altro che indimenticabile. Dopo essere arrivato agli appuntamenti cruciali della stagione in ottima forma, il diavolo alla fine è andato al tappeto sul più bello lasciando la semifinale di Europa League alla Roma e perdendo l’ennesimo derby, non riuscendo a dare una soddisfazione ai tifosi. La squadra è ancora in lotta per il secondo posto, ma intanto cresce l’attesa da parte dell’ambiente sulle future mosse sul mercato.

Sia in entrata che in uscita, ovviamente. Sono tanti i reparti che Ibrahimovic e Moncada andranno a puntellare, per rendere il Milan ancora più forte e provare a tornare a vincere. Ma secondo quanto riferito nelle scorse ore dalla Bild, ci sarebbe stato un interessamento da parte del Real Madrid per uno dei titolari rossoneri.

Il quotidiano tedesco ha parlato di un Real convinto di poter prelevare il giovane in estate, e non avrebbe problemi ad alzare l’offerta. Adesso la palla passa alla società, che con una importante plusvalenza potrebbe reinvestire sul mercato in entrata proprio in difesa e alazare ancora di più il budget per gli acquisti, puntando a un top per la difesa.

Milan, addio in difesa: plusvalenza e sostituto

Nonostante l’addio di Paolo Maldini l’asse Milano-Madrid rimane calda. E lo sarà anche la prossima estate. Già da mesi infatti erano circolati diversi rumors riguardo il passaggio di Arda Guler dai blancos ai rossoneri, ma adesso il Real avrebbe messo gli occhi su un difensore del Milan. Stiamo parlando di Malick Thiaw. Il giovane difensore tedesco piace a Carlo Ancelotti e il Milan davanti alla giusta offerta potrebbe anche pensare di cederlo.

Arrivato dallo Schalke nell’estate del 2022 ed esploso nel 2023, il classe 2001 era costato al Milan 8 milioni di euro, ma la sua valutazione adesso è ben più alta. I rossoneri chiedono almeno 30 milioni al Real Madrid, che secondo la Bild sarebbe disposto a sottostare alle richieste dei rossoneri. In questo modo il club potrebbe reinvestire sul mercato in entrata e puntare a un grande obiettivo per la difesa.

Milan, via Thiaw può arrivare Buongiorno

Non è stata una stagione facile per Malick Thiaw. Iniziata male e finita con qualche errore di troppo, il Milan potrebbe decidere di privarsi del nazionale tedesco per incassare una plusvalenza importante e reinvestire sul mercato. I nomi sul taccuino di Ibra e Moncada sono tanti, ma il sogno è uno: Buongiorno.

Con 30 milioni provenienti dalla cessione di Thiaw arrivare al difensore del Torino valutato circa 40 milioni non sarebbe più un’impresa proibitiva.