Parma: idea Fulignati come erede di Chichizola

Il Parma pensa già al mercato. In attesa di conquistare la matematica serie A, il club si sta muovendo in più direzioni e aspetta prima di affondare il colpo con decisione.

Il ruolo principalmente da rinforzare è quello del portiere. Come si legge su “ForzaParma.it” nelle scorse settimane sono state chieste informazioni per Andrea Fulignati, portiere classe 1994 in forza al Catanzaro e con il contratto in scadenza nel giugno del 2024. I dirigenti del Parma avrebbero valutato il numero uno dei calabresi come possibile erede di Chichizola.

La valutazione di Fulignati, dunque, sembra inserirsi in un contesto di più ampio respiro dove il Parma sta cercando di strutturare un team competitivo per la massima serie, attendendo però di avere una situazione dirigenziale più stabile e chiara per poter procedere con decisioni concrete. Questo approccio cauto ma mirato sembra essere il modo in cui il Parma vuole affrontare un periodo di transizione importante, con l’obiettivo di garantire una stagione di successo nel massimo campionato italiano.