Roma, attacco stellare anche senza Lukaku: Friedkin pronti a sborsare 45 milioni | C’è già l’ok del giocatore

La Roma prepara il colpo in attacco, anche senza Lukaku De Rossi vuole un top: Friedkin pronto al sacrificio sul mercato.

Cuore sul campo e testa sul mercato. La Roma si divide in questo finale di stagione tra grandi obiettivi – la semifinale contro il Bayer Leverkusen in Europa League – in campo, mentre la società attende di annunciare il nuovo ds per concentrarsi sul mercato in entrata.

Sulla rosa dei giallorossi rimangono infatti tanti punti interrogativi, e il tempo stringe, vista che l’estate prevede anche gli Europei (senza dimenticare la Coppa America) con i tecnici che potranno richiamare i propri nazionali già a partire dal 3 giugno. Ed è noto come sia difficile effettuare operazioni di mercato con i calciatori in ritiro.

Dunque la Roma, che sembra avere abbandonato l’idea di riscattare Lukaku, prova ad accelerare e a iniziare a stilare una lista con tutti i nomi più interessanti per l’attacco. I soldi destinati al riscatto del belga potrebbero essere reinvestiti verso altri obiettivi, e De Rossi sogna il grande colpo sulla fascia per puntare in alto la prossima stagione.

Roma, il sogno per l’attacco per De Rossi

Per 45 milioni Romelu Lukaku non sarà riscattato. Le motivazioni sono soprattutto economiche, certo, anche se il Belga non sembra proprio indispensabile per questa Roma. Al suo posto Friedkin potrebbe sacrificarsi economicamente parlando e sborsare una belle cifra per altri obiettivi. Con gli stessi soldi infatti la Roma potrebbe mettere le mani su un altro calciatore che adesso sembra piacere tanto dalle parti di Trigoria.

Stiamo parlando di Federico Chiesa, mai così in crisi con la Juventus, che potrebbe anche essere ceduto dai bianconeri – che per sostenere il mercato potrebbero avere necessità di effettuare una cessione importante -. Anche Stramaccioni, intervenuto di recente in diretta, ha parlato della possibile operazione: “Lo andrei a prendere in braccio, quando è in forma è imprendibile“.

Roma, in estate potrebbe decollare la trattativa per Chiesa

Al momento il club è concentrato sul campo, ma una volta conclusa la stagione inizierà l’assalto. La trattativa per Chiesa potrebbe partire a fine maggio, ma prima ci sarà da capire la volontà del giocatore. A Roma troverebbe il suo ex compagno Dybala, e una maglia da titolare.

Inoltre De Rossi lo stima molto, e con lui potrebbe proseguire quel processo di crescita interrotto in questo momento dalle parti della Continassa. La sua valutazione nonostante qualche passaggio a vuoto rimane alta.