Niente rinnovo e colpo basso a Marotta: ‘Me ne vado in Premier League’ | Saltano tutti i piani in attacco

Tutto da rifare per l’Inter, l’attaccante non rinnova e vola in Premier League: “Voglio mettermi in gioco ad alto livello”.

Le ultimissime dichiarazioni del giocatore non lasciano spazio a tante interpretazioni. L’attaccante vuole approdare in Inghilterra il prossimo anno, per mettersi in gioco nel più alto livello possibile. Ambizione che lo porterà fuori dall’Italia, nonostante il legame con il suo club attuale e il grande feeling con i tifosi.

L’Inter in questo senso potrebbe rimanere “beffata”, dall’eventuale partenza in Inghilterra, ma come riportato in queste ore dal The Telegraph, il giocatore si sarebbe detto deciso di approdare nel campionato più importante del mondo. Marotta, che aveva già pronta l’offerta, dovrà dunque rivedere i suoi piani per il mercato in attacco.

Un reparto quasi completo, con l’acquisto di Taremi, ma che adesso dovrà fare fronte alla decisione del calciatore di lasciare la Serie A. Questo sempre che arrivino offerte importanti. Ecco come cambia il mercato dell’Inter.

Inter, l’obiettivo per l’attacco vola in Inghilterra

Consegnare a Simone Inzaghi un organico ancora più competitivo è la missione di quest’anno di Giuseppe Marotta. Il ds, neo campione d’Italia, vorrebbe soprattutto concentrarsi sul reparto offensivo, che non gli ha permesso di competere in Europa con le big della Champions League. Ritenuti Sanchez e Arnautovic non alla pari di Thuram e Lautaro, l’Inter vorrebbe rinforzare l’attacco, e su tutti il nome di Gudmundsson sembra essere quello più gradito.

L’islandese però, in una sua recente intervista al The Telegraph, ha fatto sapere di avere intenzione di approdare in Premier League, come detto. Classe ’97, non rimarranno più tante opportunità per il numero 11 di giocare ad altissimi livelli, ecco perché quest’estate, qualora dovessero arrivare offerte importanti, il giocatore potrebbe rifiutare le avance nerazzurre e volare nel Regno Unito.

Inter e Juve, addio a Gudmundsson? L’islandese costa troppo

Anche la Juventus avrebbe fatto un sondaggio per Gudmundsson, sul giocatore oltre all’Inter infatti ci sono tanti club che vorrebbero strapparlo a Genova per la prossima stagione visto il suo rendimento nel 2024. Per l’Inter, oltre che con la volontà del giocatore, ci sarà da fare i conti con le altissime valutazioni.

Quella dell’islandese infatti si aggira intorno ai 40 milioni, cifra impossibile da sborsare per Marotta, se prima non si farà cassa. L’ex Juve potrebbe puntare a colpi meno dispendiosi dunque, come già fatto per Zielinski e Taremi, e puntare in alternativa ancora ai calciatori che andranno in scadenza di contratto nel 2024.