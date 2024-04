Roma, 15 milioni per il nuovo portiere di De Rossi | Così i giallorossi beffano la Juventus

La Roma mette gli occhi sul nuovo portiere, da affiancare a Svliar: è il preferito di De Rossi per il prossimo anno.

La Roma si appresta a concludere una stagione inaspettatamente al centro dell’attenzione. Sia in Serie A, dove la Champions League non solo non sembra più un miraggio ma grazie ai cinque posti disponibili è al momento nelle mani stesse dei giallorossi, sia grazie alle coppe.

Prima dell’arrivo di De Rossi infatti tali scenari erano difficilmente ipotizzabili, con Mourinho che aveva lasciato una Roma depressa a rimembrare le “due finali”. Adesso però il nuovo tecnico che ha ridato vita al gioco e alla piazza, cerca la sua prima finale europea, e guarda al futuro per rimanere competitivi anche il prossimo anno.

Saranno tanti i nuovi innesti per la prossima stagione, per puntellare la squadra e sistemare una coperta troppa corta in alcune zone del campo. Una di questa è sicuramente la porta, che dopo aver trovato in Svilar un titolare sicuro adesso aspetta ancora un degno sostituto. Rui Patricio sembra inesorabilmente in partenza, ormai ai margini e bocciato da De Rossi, e la società avrebbe individuato il suo obiettivo per il 2025.

Roma, il nuovo nome per la porta: piace a mezza Serie A

Uno dei reparti su cui la Roma dovrà intervenire sarà quello dell’estremo difensore. Svilar sta conducendo una seconda parte di stagione egregia, diventato anche eroe del passaggio del turno degli ottavi di Europa League durante la lotteria dei rigori.

Eppure il prossimo anno la Roma intende piazzare un nuovo colpo, per sostituire Rui Patricio e tornare ad avere due portieri di livello e affidabili. In questi mesi si sono fatti tanti nomi, tra cui anche quello di Meret, ma quello che piace più alla società sarebbe Di Gregorio. L’attuale portiere del Monza ha attirato le attenzioni di tante big, e la concorrenza per arrivare al 26enne è spietata.

Di Gregorio, quanto costa portarlo a Roma

Nelle scorse il sito spagnolo Fichajes ha dettato la linea delle concorrenti per la Roma per arrivare a Di Gregorio. Su di lui c’è forte la Juventus, anche se Szczesny non lascerà il prossimo anno. C’è poi anche il Milan che potrebbe cercare un vice Maignan in caso di addio del francese. In ogni caso la Roma, vista la ottima stagione di Di Gregorio dovrà mettere mano al portafogli e offrire almeno 15 milioni per strapparlo al Monza.