Trovati i soldi per Koopmeiners, rimane in Serie A: cifre da top player e ingaggio spaventoso

Koopmeiners è pronto a lasciare Bergamo a fine stagione, dopo la finale di Europa League: trovati i soldi per rimanere in Serie A

La volontà di lasciare la Dea a fine stagione non è mai stata nascosta da Koopmeiners. Il centrocampista, crack di quest’anno in campionato, ha attirato a se con le sue prestazioni uniche diversi club da tutta Europa, ma le squadre più interessate rimangono quelle della Serie A.

Il giocatore costa tanto, ha una valutazione di circa 60 milioni di euro, cifre quasi fuori dalla portata dei club italiani che però a fine anno potrebbero trovare la quadra per portarlo via da Bergamo.

Il giocatore terminerà la stagione con la Dea alla grande, con una finale di coppa Italia da conquistare contro la Juventus e una di Europa League invece contro il fortissimo Bayer Leverkusen. Poi sarà tempo di addii. Ma non al calcio italiano, sembra, visto che l’olandese dovrebbe rimanere in Italia.

Koopmeiners rimane in Italia: la Juventus è pronta al sacrificio ecnomico

E’ la Juventus la squadra più interessata a portare a casa Teun Koopmeiners. L’olandese infatti è oggetto del desiderio di Giuntoli da tanto tempo, e questo non è più un segreto. Ma a spaventare la dirigenza bianconera è stato sempre l’alto prezzo fissato dall’Atalanta per fare partire il centrocampista.

Adesso però nella faretra della Juventus potrebbero esserci alcune frecce da scagliare, che permetterebbero di arrivare all’olandese senza dovere uscire cifre folli. Facendo dei sacrifici, certamente, ma riuscendo a contenere i costi. Si tratta di due calciatori che potrebbero lasciare la Juventus per fare cassa e permettere al ds bianconero di puntare dritto a Koopmeneirs.

Juve, Soule e Huijsen valgono 65 milioni

Vendendo Soule e Huijsen la Juventus si ritroverebbe con un tesoretto da 65 milioni che Giuntoli potrebbe destinare direttamente all’acquisto di Koopmeiners. Ne parla Tuttosport, che indica come possibile destinazione dell’argentino in Premier League tra Crystal Palace e Newcastle. Per l’attaccante la Juve chiede 35 milioni, mentre per il difensore adesso alla Roma, circa 30 milioni di euro.

Il giovane piace in Germania, al Borussia Dortmund finalista di Champions, una squadra famosa per lanciare i giovani e che avrà bisogno di ricambio in difesa. Da queste cessioni, la Juventus potrebbe ottenere i soldi per puntare allo straordinario centrocampista nerazzurro. In questo modo i bianconeri potrebbero permettersi anche un contratto da top player per Koopmeiners, che al momento percepisce 1,5 milioni di euro all’anno.