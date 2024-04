Il Milan pensa già al dopo Leao: Ibra pesca l’erede dal Real Madrid | Tifoseria divisa in due

Il Milan pensa al mercato e prova a giocare d’anticipo in caso di addio di Leao. Ibra ha già proto il suo erede: arriva dal Real Madrid.

Ore delicate in casa Milan, dopo le cocenti delusioni arrivate nel corso delle scorse settimane. La doppia sfida persa contro la Roma in Europa League e il derby regalato all’Inter ancora bruciano nelle menti dei tifosi, e adesso la squadra vuole puntare al secondo posto e ripartire il prossimo anno per tornare a vincere.

Per farlo però gli interventi sul mercato dovranno essere mirati, e non è escluso che possa arrivare anche qualche cessione illustre. Tanto si è parlato dei pezzi pregiati, tra Theo Hernandez, Maignan e lo stesso Leao, messi tra le altre cose sul banco degli imputati proprio durante questa serie di sconfitte. I campioni del Milan nel momento più importante, sono scomparsi dal campo, lasciando i rossoneri in balia delle sconfitte.

La pazienza in dirigenza potrebbe essere finita, e in caso di addio Ibrahimovic e Moncada avrebbero già pronti i sostituti per la prossima stagione. I contatti proseguono con il Real Madrid, che ha necessitò di vendere.

Milan, colpo dal Real Madrid: si tratta per il vice Leao

L’arrivo di Mbappè in estate al Real Madrid obbligherà le merengues a vendere una serie di calciatori, per sottostare ai dettami imposti dalla Uefa. In questo senso il Milan potrebbe prelevare da Madrid un obiettivo già seguito negli scorsi anni. Stiamo parlando di Dani Ceballos. Lo spagnolo già nelle scorse stagioni era stato cercato dai rossoneri, ma adesso il trasferimento potrebbe concretizzarsi.

Lo riporta As, che ipotizza un trasferimento in Serie A anche in relazione agli ottimi rapporti tra i due club di Madrid e di Milano che in questi anni hanno messo a segno diverse operazioni di mercato. Il Milan studia il colpo e ragione anche in relazione ai possibili adii.

Milan, la trattativa per Ceballos

E i costi del cartellino del giocatore non sono più quelli di due anni fa. Adesso Dani Ceballos ha una valutazione di circa 10 milioni di euro, e al Real Madrid non è proprio un protagonista. Dare riposo a Leao con un giocatore di simile livello però sta ingolosendo i dirigenti rossoneri, che in attacco potrebbero vantare veramente un dream team tra Okafor, Pulisic, Chukwueze e proprio il portoghese.

Il Milan vorrebbe, come riporta As, chiudere l’operazione con un prestito – operazione simile a quella per Brahim Diaz – mentre il Real è intenzionato a vendere il giocatore a titolo definitivo.