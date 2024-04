Annuncio dalla Francia in diretta, il PSG chiude un altro campione della Serie A | Formula alla Donnarumma

Il Paris Saint Germain punta ancora alla Serie A: i francesi vogliono portare a Parigi un’altra stella dal campionato italiano.

Cambiata la regia al Paris Saint Germain con l’arrivo di Luis Enrique, i francesi stanno costruendo un progetto tecnico senza particolari colpi di teatro, ma concentrandosi stavolta sul campo, più che sulle figurine.

Il presidente Nasser Al-Khelaïfi non sembra aver perso il vizio di prelevare dalla Serie A. Il ricordo di Donnarumma che lascia Milano direzione Parigi è ancora vivido soprattutto nelle menti dei tifosi rossoneri, i quali a stento hanno superato tale “tradimento”.

Adesso un altro grande campione, che stenta a decollare nella sua attuale squadra e che ha attraversato diverse difficoltà anche gestionali in questa stagione potrebbe cedere alle avance dei francesi, e dire addio alla Serie A. Da Parigi sognano un altro colpo alla Donnarumma in estate, mentre si lavora a un possibile contratto stellare per convincerlo ad accasarsi al PSG.

PSG, occhi sulla Serie A per l’attacco

E il prossimo anno sarà l’unico senza grandissime stelle per il PSG, che dopo avere assaggiato il tridente Messi-Neymar-Mbappe (che ha portato a casa solamente la Ligue 1) si ritroverà la prossima stagione senza il calciatore più importante, ormai inesorabilmente in direzione Madrid. Lo stesso Luis Enrique aveva provato a minimizzare, per non smorzare l’entusiasmo intorno alla vittoria ai quarti di finale contro il Barcellona, sul tema addio di Mbappé. Ma il francese non rinnoverà e volerà in Liga lasciando scoperto il reparto offensivo del Paris.

Secondo quanto si apprende uno dei nomi sulla lista dei francesi sarebbe proprio Dusan Vlahovic, arrivato alla Juventus per 80 milioni e che ha un contratto fino al 2026, contratto che prevede diversi step di crescita. In questa stagione il serbo infatti percepisce 10 milioni ma il prossimo anno diventeranno 12. Il Psg potrebbe dunque inserirsi e tentarlo, alzando le offerte.

Vlahovic, fedeltà alla Juve e al contratto

In queste ore intervenuto sul suo futuro, Vlahovic ha però provato a scansare le avance dei club estimatori. Il serbo, consapevole dell’interessamento di diversi top team ha commentato: “Sento e leggo voci di mercato, ma non ne so niente, non me ne sono interessato. Penso soprattutto a prepararmi al meglio per la stagione. Mi restano due anni di contratto”. Chissà che il PSG con un’offerta importante di contratto non possa far tentennare il serbo, legato alla Juventus in questo momento, e soprattutto all’importante contratto.