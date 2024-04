Doppio colpo in attacco per la Lazio: Lotito mette sul piatto 35 milioni e chiude a maggio | Tudor li vuole in coppia per l’Europa

La Lazio si rifà sul mercato e piazza un doppio colpo in attacco: stavolta Lotito è pronto a sborsare 35 milioni

Momento di grande tensione in casa Lazio, tra mercato e campo. I biancocelesti infatti sono ancora aggrappati al treno Europa, arrivati a ridosso della quinta in classifica, mentre hanno detto addio alla finale di Coppa Italia dopo aver vinto 2-1 in casa con la Juventus e non essere riusciti a ribaltare lo 0-2 dell’andata.

La stagione in ogni caso non è da buttare, con una Champions ben giocata e una Coppa Italia come sempre onorata fino alla fine – con tanto di derby vinto -. In campionato inoltre non sono mancate le difficoltà dettate dal cambio di allenatore, anche se adesso Tudor sembra avere la situazione in pugno. Alcuni calciatori però, lasceranno Roma a fine anno, soprattutto in attacco, e nonostante un Tati Castellanos in grande spolvero, Lotito avrebbe intenzione di rinfoltire il reparto offensivo.

Con il possibile addio di Immobile, quello certo di Felipe Anderson, e ancora la voglia di andare via di Luis Alberto, il ds Angelo Fabiani e il suo staff sono già al lavoro per portare nella Capitale nomi importanti in grado di sostituire l’ex tridente che aveva fatto le fortune della Lazio targata Simone Inzaghi. I nomi sulla lista per l’attacco sono due.

Lazio, due nomi su tutti per l’attacco: arrivano dalla Serie A

Per rinforzare l’attacco dunque Lotito e Fabiani avrebbero in mente due nomi. Uno è quello già noto di Giovanni Simeone. L’argentino potrebbe ritrovare Tudor nella Capitale, e trovare finalmente un posto da titolare con una maglia importante, dopo le troppe panchine con la maglia del Napoli.

In queste ore è trapelato anche un altro nome, quello di Boulaye Dia. Il senegalese in forza alla Salernitana non sta vivendo la sua stagione migliore, condita da appena 17 presenze e 4 gol, ma alla Lazio potrebbe ritrovare quella continuità mai avuta nel 2024. Per arrivare a entrambi gli obiettivi Lotito sarebbe pronto a sborsare circa 35 milioni.

Lazio, tutti gli obiettivi tra attacco e centrocampo

Con una valutazione di circa 20 milioni di euro per Dia, e di 15 milioni di euro per Simeone, la Lazio sarebbe chiamata a uno sforzo economico importante, sempre che non vada in porto lo scambio secco tra Immobile e il cholito, tra Napoli e biancocelesti. Per il centrocampo invece il nome nuovo è quello di Casadei, di proprietà del Chelsea e in prestito al Leicester messosi in mostra con la maglia della nazionale under 21.