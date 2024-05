Palermo, l’ex rosa Sorrentino ricorda sui social la salvezza conquistata all’ultima giornata di A contro il Verona (VIDEO)

Correva l’anno 2016, era il 15 maggio quando al Renzo Barbera il Palermo si giocava la permanenza in serie A all’ultima giornata di campionato. La squadra allora allenata da Davide Ballardini con in campo capitan Sorrentino, Vazquez, Gilardino e Maresca tra gli altri, ha battuto per 3-2 l’Hellas Verona.

Ed è proprio l’ex portiere rosanero che sui propri social ricorda quella serata attraverso un video: