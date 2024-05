Di Marzio: “Ferran Soriano a Palermo: incontro con la squadra prima dei play-off”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Palermo ha ricevuto una visita a sorpresa da parte dell’amministratore delegato del City Football Group, Ferran Soriano, presso il Centro di Formazione di Torretta. Questa visita avviene in un momento cruciale per la squadra rosanero, che venerdì sera affronterà la Sampdoria di Andrea Pirlo allo stadio “Renzo Barbera” nel primo turno dei playoff di Serie B, dopo la conclusione della regular season.

Soriano, accompagnato dall’avvocato Alberto Galassi, membro del consiglio d’amministrazione del Palermo e del board del City Football Group, è giunto a Palermo con un volo da Londra. Martedì, Soriano ha assistito alla partita tra Tottenham e Manchester City. Durante la sua visita, ha incontrato la squadra, lo staff e tutta la dirigenza del Palermo, inclusi il presidente Dario Mirri e l’amministratore delegato e direttore generale Giovanni Gardini. Questa visita rappresenta un segno tangibile della vicinanza e del supporto del City Football Group al Palermo, in un momento chiave della stagione in cui la squadra lotta per la promozione in Serie A.