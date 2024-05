Palermo-Sampdoria: superata quota 30mila biglietti venduti

Venerdì sera a Palermo non mancherà il pubblico delle grandi occasioni.

Per il primo turno dei playoff arriva la Sampdoria di Pirlo, che proverà a svanire i sogni rosanero. I blucerchiati godono di un importante stato di forma, ma i rosanero sono reduci dai primi tre punti di Mignani da allenatore rosanero, arrivati grazie alla vittoria per 0-1 al “Druso” contro il Sudtirol.

Sugli spalti però ci sarà una spinta non indifferente. I tifosi rosanero, come fatto spesso in questa stagione in casa e non, riempiranno gli spalti e faranno sentire il loro calore. E’ stat raggiunta, infatti, come riportato dal Palermo mediante i propri account ufficiali, quota 30. 485 biglietti venduti.