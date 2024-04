Milan, interviene la società e fa saltare tutto: il nome nuovo per la panchina fa impazzire i tifosi | Sta volando a Milano per firmare

Il Milan cambia obbiettivi per la panchina e volta pagina: tifosi rincuorati. L’accordo è saltato all’ultimo minuto.

L’ambiente è pronto a esplodere in casa Milan, in caso di passo falso. Dalle parti di Milanello in queste ore si respira un’aria piuttosto pesante. Oltre alle delusioni di campo infatti, si è aggiunto recentemente un altro elemento problematico per i rossoneri: il cambio di allenatore.

Da una parte Pioli, ormai destinato pare a lasciare Milano a causa degli ultimi risultati. Dall’altra i nomi sul tavolo proposti dalla dirigenza, che proprio non sembrano andare giù alla tifoseria. Nelle ultime ore si è alzato un polverone, con tanto di comunicato della Curva Sud, ma le carte in tavola potrebbero presto cambiare.

La società di recente infatti tramite la voce di Furlani ha fatto sapere di avere a cuore il “sentiment” della tifoseria e dell’ambiente, ma una trattativa sfumata all’ultimo minuto potrebbe aprire nuove porte in casa Milan in ottica nuovo allenatore. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Milan, nuovo allenatore: accordo saltato all’ultimo minuto

Sono ore caldissime per il futuro del Milan. La società vuole annunciare il nuovo tecnico per aggredire il mercato e dare il tempo allo staff di ambientarsi in quella che sarà un’estate corta a causa di Coppa America ed Europei. Ecco perché ogni minuto perso è un danno per la società.

Lopetegui non sembra convincere l’ambiente, ma in questo momento un nome nuovo sarebbe finito nella lista del diavolo. Stiamo parlando di Fabio Conceicao. Il portoghese, sulla lista dei dirigenti del Milan, era stato “depennato” dopo il rinnovo imminente, ma adesso con l’elezione del nuovo presidente del Porto Villas Boas, l’ex Lazio sarebbe a un passo dall’addio.

Milan, torna di moda Conceicao: non rinnoverà col Porto

Quello che era stato lo scorso anno un possibile sostituto di Inzaghi per l’Inter potrebbe diventare il successore di Pioli sponda rossonera. La pista Conceicao infatti era stata sondata dal club, che poi non era andato avanti nelle discussioni a causa dell’imminente rinnovo, promesso al portoghese dall’ormai ex presidente del club.

Con le nuove elezioni del presidente , che hanno visto uscire vincitore Villas Boas però, dal Portogallo sono sicuri di un addio imminente di Conceicao. Lo ha riportato l’emittente cnnportugal. Adesso il Milan potrebbe prendere in considerazione anche lui per il post Pioli, e arenare la trattativa con Lopetegui che al momento non soddisfa i tifosi.