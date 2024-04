Addio Napoli, altro tradimento a centrocampo: a De Laurentiis “solo” 30 milioni | La squadra adesso è totalmente da rifare

Il Napoli saluta un altro eroe dello scudetto, dopo Zielinski e Osimhen, il centrocampo perde un’altra stella: rimane in Serie A

Il Napoli prova a lasciarsi alle spalle una stagione ricca di delusioni, che sembra interminabile. E in effetti per i tifosi partenopei le cattive notizie sembrano non essere mai finite. In estate si prospetta altro pane duro da mandare giù, visti soprattutto i tanti adii illustri.

Salutati praticamente ormai Zielinski – direzione Inter – e Osimhen – che invece potrebbe volare a Parigi – sono tante le stelle che a fine stagione potrebbero abbandonare la nave. Il centrocampo sembra il reparto destinato a diventare orfano di più titolari, visto che gli occhi di mezza Europa sono finiti sui calciatori del Napoli.

Diversi top team, approfittando del momento di debolezza della società e del caos tecnico, potrebbero inserirsi in alcune trattative e tentare i calciatori più appetibili tra gli azzurri. Così starebbe programmando di fare una big della Serie A, che con il colpo dal Napoli metterebbe apposto il centrocampo, a cifre tutto sommato contenute.

Napoli, altro addio a centrocampo: c’è la Juventus

La Juventus potrebbe piombare a capofitto su uno dei talenti in uscita da Napoli. Stiamo parlando Zambo Anguissa. Il camerunese non sta attraversando il miglior momento di forma all’ombra del Vesuvio, e dopo 3 anni di azzurro l’idillio potrebbe essere arrivato al capolinea.

La Juve dal canto suo sta iniziando a guardarsi intorno per preparare la prossima stagione e rinfoltire il centrocampo, uno dei reparti più carenti della rosa attualmente allenata da Allegri. Anguissa farebbe fare un salto di qualità importante al centrocampo bianconero, e i costi non sono nemmeno proibitivi rispetto ad altri obiettivi. Diversi rumors su un possibile trasferimento del centrocampista a Torino erano circolati lo scorso inverno, ma in estate l’operazione potrebbe tornare di moda.

Juve, idea Anguissa: i costi dell’operazione

Ci sarebbe da convincere il giocatore al doloroso cambio di maglia – per i tifosi – ma l’operazione potrebbe decollare e fare contenti tutti. Intanto Anguissa potrebbe levare le tende da un ambiente al momento piuttosto depresso. Il Napoli dal canto suo monetizzerebbe, circa 30 milioni, una importante plusvalenza e potrebbe reinvestire subito sul mercato.

Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2025, e Giuntoli forte del rapporto con il centrocampista, fu proprio lui a portarlo in Italia dal Fulham, potrebbe risultare decisivo nel convincere Anguissa a trasferirsi a Torino. Un’operazione che potrebbe concretizzarsi in estate, quando la società e il camerunese decideranno se rinnovare il contratto.