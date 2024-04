Difesa Lazio, 10 milioni per il top player | Tudor vola e Lotito lo premia: sarà un mercato mai visto prima

La Lazio vuole svoltare sul mercato e Lotito prepara una serie di colpi da top team: Tudor ha scelto il suo difensore.

La Lazio di Tudor vola e adesso Lotito sembra volere intervenire sul mercato per regalare all’allenatore una serie di calciatori importanti. In queste ore diversi rumor hanno alimentato voci di un presidente pronto a una sessione estiva da top club, con la guida tecnica saldamento al comando e anche una serie di possibilità economiche da potere sfruttare.

Con 4 vittorie nelle ultime 5 gare, Tudor ha portato la Lazio a -4 dal quinto posto (in attesa del recupero di Atalanta-Fiorentina). Qualificazione in Champions che oltre a fare impazzire di gioia i tifosi biancocelesti cambierebbe non poco le dinamiche di mercato in vista della prossima stagione.

Intanto Lotito avrebbe intenzione di intervenire in tutti i reparti con colpi mirati in modo da rimpiazzare alcuni calciatori in partenza, e aumentare lo spessore di una squadra che in questo momento sembra avere assorbito alla grande le idee del nuovo allenatore. Ecco uno dei primi nomi sulla lista della dirigenza per il prossimo anno.

Lazio, colpo in difesa per Tudor: è perfetto per il suo modulo

Il nuovo 3-4-1-2 di Tudor ha chiamato i giocatori della Lazio a tante novità, e a qualche stravolgimento tecnico. Sugli esterni prima Marusic poi Lazzari, hanno dovuto adattarsi al modo di giocare dell’ex Marsiglia ma Lotito potrebbe regalare al suo tecnico un calciatore perfetto per svolgere i compiti da esterno di una difesa a 3.

Stiamo parlando di Robin Gosens, approdato in Bundesliga dopo tante ombre in Italia con l’Inter. Il tedesco sembra fatto apposta per il nuovo modulo di Tudor, e in estate potrebbe tornare in Serie A. Ecco quanto costerebbe l’operazione.

Lazio su Gosens: i costi dell’operazione

30 anni il prossimo maggio, Robin Gosens si appresta a lasciare la Germania dopo un anno tutto sommato prolifico dal punto di vista personale. Con 7 gol e 1 assist a referto il laterale tedesco è riuscito a rifarsi dopo una stagione praticamente in panchina in nerazzurro nel 2023, ma adesso potrebbe tornare in Italia per un ruolo da protagonista in Serie A come riportato in queste ore da Corriere dello Sport.

La Lazio inoltre, vista l’età del giocatore e il suo valore, potrebbe acquistarlo per poco più di 10 milioni di euro. Lo stipendio del giocatore non sembra rappresentare un problema, al momento l’ex Atalanta percepisce infatti 2,5 milioni di euro a stagione.