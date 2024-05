Semifinale Playoff Serie B Palermo-Venezia, Mignani: «Dobbiamo crederci fino alla fine»

Michele Mignani ha parlato in mixed-zone al termine della gara persa contro il Venezia.

Ecco le sue parole:

«La squadra ha fatto una partita giusta, magari meno intensa rispetto a quella della Sampdoria. Abbiamo preso un tiro e ci hanno castigati. C’è un’altra partita e dobbiamo andare credere di poter andare a vincere a Venezia. È difficile ma credo che la nostra squadra ha la possibilità di vincere contro una squadra forte, dobbiamo prepararla bene e crederci. Le partite a volte sono decise da episodi, dobbiamo andarci per crederci. Il Venezia sappiamo che è una squadra molto molto fisica, i ragazzi per me stanno bene e quindi penso che oggi sia stata la qualità dell’avversario che ci ha fatto perdere, non dimentichiamo che sono arrivati a 30′ dalla A diretta. Dobbiamo crederci fino alla fine, finché speranza dobbiamo crederci fino alla fine. Ceccaroni ha un problema alla coscia e ci vuole più tempo di quello a disposizione. Desplanches vedremo nei prossimi giorni».