Termina con il risultato di 0-1 la semifinale playoff di andata di Serie B tra Palermo e Venezia. I “lagunari” hanno conquistato la vittoria grazie alla rete di Pierini al 62′. Il risultato del match permetterà alla squadra di Vanoli di gestire la gara di ritorno in programma venerdì 24 maggio al “Penzo”, perché in caso di sconfitta per 1-0 saranno comune loro ad accedere alla finale.

