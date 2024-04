Manna lo porta al Napoli: colpo basso alla Juventus | Primo acquisto in attacco da fuochi d’artificio

Il Napoli strappa alla Juventus il colpo per l’attacco. Colpo basso di Manna ai bianconeri.

Il Napoli si appresta a concludere la stagione in sordina, ma guarda al futuro e prova a gettarsi a capofitto nel mercato in entrata. Prima per De Laurentiis ci sarà da piazzare il colpo in dirigenza, con Manna pronto a fare il percorso inverso di Giuntoli.

L’attuale dirigente bianconero infatti sarebbe a un passo dall’accasarsi in Campania, e diventare il nuovo direttore sportivo degli azzurri. Proprio il suo arrivo potrebbe dimostrarsi significativo nella corsa a una serie di obiettivi di mercato che fino a qualche settimana fa sembravano propendere dalla parte bianconera invece.

La società in questo senso sta studiando diversi colpi per l’attacco, vista l’imminente partenza di Osimhen, e Manna una volta a Napoli potrebbe sparigliare le carte sul tavolo e dare il via a una lotta sul mercato proprio con quello che sarebbe il suo ex club. Ecco il nome nuovo per l’attacco del Napoli, come riportato in queste ore dal Corriere dello Sport.

Napoli, il nome nuovo per l’attacco: è corsa a due con la Juventus

Si prospettano diversi incroci di mercato tra le big in questa corta estate di calciomercato. Corta sì, perché tra Europei e Coppa America, le società incontreranno le solite problematiche relative alle tempistiche per chiudere eventuali colpi. Un incrocio assicurato sembra quello tra Juventus e Napoli, che avrebbero messo gli occhi sullo stesso obiettivo per l’attacco.

Stiamo parlando di Mateo Retegui. Il giocatore, che ha la testa al prossimo Europeo, potrebbe lasciare Genova e il Napoli pronto a sostituire sia Osimhen che un Simeone direzione Lazio dovrà rinfoltire il reparto avanzato. Ecco quanto potrebbe costare a De Laurentiis l’operazione.

Napoli, Retegui nuovo nome per l’attacco

Come riportato dal Corriere dello Sport nelle scorse ore, ci sarebbe anche Mateo Retegui tra i possibili nuovi acquisti del Napoli. Un nome che piace in società e per il quale Manna potrebbe muoversi d’anticipo rispetto ad altre concorrenti – Juve su tutte -.

Con 7 gol nelle 24 presenze in Serie A di questa stagione, l’attaccante azzurro ha attirato l’attenzione di tante big anche per le sue prestazioni in nazionale. La sua valutazione è di circa 15 milioni di euro, investimento assolutamente alla portata dei partenopei che avranno dalla cessione di Osimhen una cifra importante da investire sul mercato in entrata.