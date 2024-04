Via Osimhen, ecco l’attaccante del futuro: De Laurentiis mette sul tavolo 100 milioni | Superate tutte le big

Il Napoli ha messo gli occhi sul nuovo Osimhen. De Laurentiis è pronto a mettere sul tavolo 100 milioni per superare le big europee.

Il Napoli prova a superare tutte le concorrenti e ad accaparrarsi il vice Osimhen. Ricevuto ormai da mesi il benservito dal nigeriano De Laurentiis ha avuto tanto tempo per pensare a un suo sostituto, inoltre gli introiti dalla vendita dell’eroe dello Scudetto 2023 saranno importanti per costruire la squadra e trovare un suo vice.

Con un budget di circa 130 milioni – tanto serve per pagare la clausola del giocatore che si è detto volenteroso di approdare in Premier League – i partenopei infatti avranno solamente l’imbarazzo della scelta. Inoltre proprio l’arrivo di Osimhen in un big team potrebbe rappresentare l’incastro giusto per fare approdare il suo sostituto a Napoli.

Il piano di Manna, che a breve verrà ufficializzato dal Napoli come nuovo ds, sembra essere chiaro: reinvestire i 130 milioni di Osimhen subito e su un unico calciatore, non spezzettando il budget alla ricerca di più calciatori, scommesse che potrebbero fallire.

Napoli, ecco il nuovo “Victor”: come superare la concorrenza

Addio a un Victor, benvenuto a un nuovo Viktor. No, non è un refuso. Stiamo parlando di Viktor Gyokers, lo svedese in forza alla Sporting Lisbona che sta facendo impazzire mezza Europa. Nell’ultimo turno ha messo il segno anche contro il Porto e portato i suoi al primo posto con 81 punti in campionato, e adesso con il mercato estivo alle porte i big team europei sono pronti a gettarsi a capofitto su di lui.

Lo Sporting Lisbona si sfrega le mani, sapendo di avere a disposizione l’occasione di una plusvalenza irripetibile. Acquistato dalla Serie B inglese, dal Conventry per 20 milioni la scorsa estate, il suo valore adesso è di circa 80 milioni ma i portoghesi ne chiedono almeno 100. Ecco come il Napoli vuole superare la concorrenza di Arsenal e soprattutto del Chelsea.

Napoli, tutto su Gyokeres: occhio alle big della Premier League

In questo momento, oltre il Liverpool che ha però ancora Darwin Nunez come titolare in attacco, sono le big della Premier League ad essere tra le più interessate. Gyokeres sembra essere seguito dal Chelsea, che però potrebbe colmare quella casella in attacco proprio con Osimhen, fornendo un assist diretto al Napoli che si ritroverebbe con la clausola pagata di 130 milioni e praticamente senza concorrenza.

Una delle possibilità, escluso il Milan interessato inizialmente ma che non investirà una simile cifra per un singolo calciatore, è che si faccia sotto l’Arsenal, ma i partenopei avrebbero ancora la forza economica per soddisfare le pretese – molto alte – dello Sporting Lisbona.