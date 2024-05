Roma, colpo in saldo dal Manchester: con 10 milioni lo portano a casa | Ecco il nuovo regista per De Rossi

La Roma pesca dalla Premier League per il centrocampo e prova a mettere a segno il primo colpo “in saldo”

La Roma si concentrerà sul campo fino al termine della stagione, poi in dirigenza studieranno una serie di annunci importanti per dare il via alle mosse di mercato. Intanto c’è da nominare il nuovo ds, dopo l’addio di Joao Pinto, anche se la prima vera operazione di rinnovo di contratto di De Rossi è già stata messa nero su bianco.

Un rinnovo importante anche in ottica mercato, con l’ex capitano che influirà sicuramente nel processo decisionale in estate. Una delle zone nelle quali il club ha intenzione di intervenire è sicuramente il centrocampo, viste anche alcune partenze illustri.

Non ci sono certezze infatti sulla permanenza, e sulla tenuta, di Paredes.

L’argentino ha trovato nuova vita dopo l’arrivo di DDR e si è guadagnato la fiducia del club, che in ogni caso potrebbe virare su altri profili. In questo momento un giocatore in uscita dal Manchester United potrebbe fare al caso della Roma, il quale non verrà confermato il prossimo anno.

Roma, nuovo nome per il centrocampo: è in uscita dal Manchester United

Il Manchester United si prepara all’ennesima rivoluzione tecnica dopo una stagione ancora una volta passata tra mille delusioni. I tanti soldi spesi sul mercato non hanno riscattato i red devils, confinati al settimo posto in Premier League e con un ten Hag ormai in partenza.

Tra le tante bocciature di questo 2024, oltre al tecnico olandese, è arrivata anche quella per Amrabat. Il centrocampista in prestito dalla Fiorentina ha vissuto mesi troppo altalenanti in quel di Manchester, e non verrà riscattato. Una bocciatura che potrebbe diventare una possibilità per diversi club della Serie A, tra cui la Roma. E il suo costo non è affatto proibitivo.

Amrabat, occasione di mercato per la Roma: ecco quanto costa

E Amrabat potrebbe anche fare al caso della Roma, in cerca di un sostituto di Paredes qualora l’argentino dovesse decidere di lasciare la Capitale. Il marocchino in prestito al Manchester United non verrà riscattato, come riportato in queste ore dai media inglesi.

La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, cifra che i giallorossi potrebbero investire per ingaggiarlo il prossimo anno. Le sue prestazioni avevano fatto lievitare il prezzo del marocchino la scorsa estate, ma dopo un anno di difficoltà in Premier League la Roma potrebbe approfittarne.