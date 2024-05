Schira: “Juventus e Roma sul giovane talento del Palermo Pipitò”

Due big di serie A guardano in casa rosanero.

Come riporta il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo “X” Juventus e Roma sono interessati al giovane talento di Palermo Giuseppe Pipitò (classe 2010). È considerato il miglior attaccante Under 14 italiano. È stato inserito nell’Under 15 del Palermo e gioca già contro giocatori di due anni più grandi.

Under 15, Palermo batte la Lazio 2-1: Pipitò resta a casa, accordo con la Juve?

💎 #Juventus and #ASRoma are interested in #Palermo’s young talent Giuseppe #Pipitò (born in 2010). He is considered the italian best forward Under 14. He has been included in Palermo U15 and he is already playing against players two years older. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 1, 2024