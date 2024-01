Under 15, Palermo batte la Lazio 2-1: Pipitò resta a casa, accordo con la Juve?

15^ giornata del girone di andata del Campionato Nazionale Under 15. I baby rosanero, allenati dal mister Emanuele Chiappara, affrontano la Lazio di mister Galluzzo presso il campo “Real Monterosi”. Il Palermo passa in vantaggio con Giarraffa, prima del momentaneo pareggio della Lazio smorzato poi dalla rete del capitano Vitale che regala la vittoria per 1-2 ai rosanero.

Non aggregato per il match il giovanissimo talento Pipitò. Il classe 2010, sempre presente nelle passate uscite della squadra, non è stato convocato dalla società rosanero per un presunto accordo già trovato con la Juventus. La dirigenza rosanero ha così deciso di “punire” il giovane calciatore che dunque non ha partecipato alla gara.