Palermo, la Primavera oggi sfida i «galletti»

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Primavera del Palermo che oggi affronterà il Bari.

Dopo il Palermo dei grandi, tocca alla Primavera oggi affrontare il Bari con l’obiettivo di invertire il trend negativo. Trasferta pugliese per i rosanero che oggi pomeriggio, a partire dalle 14.30, giocheranno un match fondamentale ai fini del campionato, considerato che sono reduci da tre sconfitte consecutive che hanno fatto perdere quota in classifica. Tuttavia, anche il Bari viene da una sconfitta a Benevento e proprio per questo entrambe le compagini faranno di tutto per portare a casa un risultato positivo in modo da cercare di risollevare il morale.

I ragazzi del tecnico Di Benedetto, inoltre, dovranno fare molta attenzione in fase difensiva: i pugliesi, infatti, in casa hanno ottenuto ottimi risultati e totalizzato in campionato 28 reti, a differenza dei rosa che di gol ne hanno fatti 21. La tradizione è con i rosanero: nei 24 precedenti – dal 2007 in poi – il Palermo ne ha vinti 15, pareggiati 6 e perso solo 3.