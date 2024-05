Ex rosa: Tutino è il calciatore italiano con più gol tra A e B

Gennaro Tutino sta vivendo un periodo davvero straordinario con il Cosenza, mettendo in mostra una forma eccellente che lo ha visto segnare ben 17 gol in campionato. Il suo impatto non è limitato solo ai risultati sul campo; la sua dedizione e il legame con la città e il club sono palpabili, tanto che i tifosi lo considerano un vero e proprio simbolo e leader.

Il ritorno di Tutino al Cosenza dopo esperienze altalenanti con il Parma e il Palermo, e un periodo di successo con la Salernitana che ha incluso una promozione in Serie A, sembra aver riacceso la sua carriera. Questa stagione, ha continuato a dimostrare il suo valore, culminato in un gol decisivo di grande fattura tecnica nel match contro il “Del Duca”, che ha giocato un ruolo chiave nella salvezza della squadra.

L’ex rosanero, come evidenzia la sua agenzia sportiva “Maratfootball” in un post Instagram, ha già battuto un particolare record. Il classe ’96 è, infatti, il calciatore italiano che ha segnato più gol tra Serie A e Serie B; un dato che testimonia ulteriormente la grande stagione condotta fin qui. Di seguito il post apparso sulla pagina social dell’agenzia:

“Che stagione per Gennaro Tutino. Con i suoi 17 gol in campionato, è il calciatore italiano che ha segnato più reti tra Serie A e Serie B”.