Juventus, il primo innesto arriva dal PSG: ‘L’ha chiesto il nuovo allenatore’ | Benvenuto coi fiocchi

Il grande colpo del mercato estivo bianconero proviene direttamente dalla Torre Eiffel, per la gioia di tutta la piazza e non solo.

Qualche punto da fare in campionato per raggiungere la matematica certezza di partecipare alla prossima edizione della nuova ed entusiasmante Champions League e una finale di Coppa Italia da giocare e cercare di vincere per tornare a sollevare al cielo un trofeo. Questi sono gli obiettivi della Juventus in un finale di stagione che fino a qualche mese fa sembrava dover vedere la squadra torinese in lotta punto a punto con l’Inter per la conquista dello scudetto.

Le cose però non sono andate così, ma la piazza non ha timore, e sa che il prossimo anno la situazione sarà diversa e che la Vecchia Signora può tornare a fare paura a tutti, sia in Italia e sia in Europa. Per far sì che ciò succeda però sarà necessario mettere in atto una grande campagna acquisti, che vada a rafforzare la rosa attuale in tutte le zone di campo.

Per questa ragione dunque stanno cominciando ad uscire fuori i primi nomi dalla Continassa riguardanti gli innesti juventini, e il principale indiziato dovrebbe essere un calciatore del Paris Saint Germain. Si tratta di un grande nome che piace tanto sia alla piazza e sia a quello che dovrebbe essere il nuovo tecnico della Vecchia Signora.

Colpaccio da Parigi per la Juve

Stando a quanto riportato da diverse fonti, la società bianconera ha messo nel mirino il 23enne centrocampista del PSG Manuel Ugarte. Si tratta di un calciatore di sostanza e qualità, che però a Parigi sotto la guida di Luis Enrique non sta trovando grande spazio e perciò potrebbe partire.

L’ambiente al momento ha colto bene la notizia, in quanto è un profilo che piace, e a quanto pare il giocatore uruguaiano è molto gradito anche a Thiago Motta, che dovrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus.

Il costo frena un po’ la Juve

Anche se per adesso tutte le impressioni su questa trattativa sembrano essere positive, c’è la questione legata al costo del suo cartellino che sta frenando un po’ gli entusiasmi.

La società dello sceicco Al Khelaifi infatti lo ha acquistato solo la scorsa estate per ben 60 milioni di euro, e non è intenzionata a svalutare il suo cartellino. Ad oggi dunque l’unica opzione fattibile sembrerebbe essere quella di un prestito.