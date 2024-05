Foggia, Canonico conferma la cessione del club: «Trattativa in corso con MergersCorp»

Il presidente del Foggia, Canonico, ha confermato in conferenza stampa le voci che vedevano il club cambiare proprietà. Trattativa in corso tra il Calcio Foggia e la Mergerscorp, società di affari che rappresenta un fondo americano per la cessione della totalità delle quote del club. Stando a quanto riportato da “LaCasadiC” contatti tra le parti che oltre a riguardare anche intermediari italiani vanno avanti da inizio anno, tanto da arrivare anche a un primo scambio di documenti. La speranza è quella di chiudere entro il prossimo mese.

Di seguito le parole di Canonico in sala stampa:

«Ho sempre dichiarato che sarei stato disposto ad aprire un dialogo per la cessione del club nel momento in cui, al mio posto, si fosse fatto avanti qualcuno di serio e affidabile. Le notizie emerse negli ultimi giorni, in merito a una trattativa che va avanti ormai da tempo per l’acquisto del club rossonero, corrispondono a verità e confermano le mie intenzioni di lasciare il progetto Foggia in mani solide e sicure, aggettivi che sono sinonimo della società interessata al Calcio Foggia 1920, ovvero la MergersCorp M&A International, marchio specializzato nelle attività di Corporate Finance e Finanza Aziendale. Sono dunque lieto di annunciare che sono in corso trattative avanzate e che le parti stanno lavorando affinchè ci sia una conclusione positiva».