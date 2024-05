Niente da fare per il Taranto: il Collegio di Garanzia respinge il ricorso. Resta il -4

Il Taranto si è visto respingere dal Collegio di Garanzia del Coni il ricorso contro la decisione della CFA/FIGC per i 4 punti di penalizzazione. Confermata quindi la sanzione: resta tutto come è in vista dei playoff, dove i rossoblù affronteranno il Latina. A breve l’ufficialità e il dispositivo dell’organo giudicante.