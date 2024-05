Governo: idea nuovo ente per vigilare sui conti delle squadre. Gravina convoca riunione d’urgenza

Possibile novità a breve per quanto riguarda il calcio italiano. Secondo Gazzetta.it, il Governo starebbe infatti sviluppando la possibilità di costituire una nuova autorità indipendente per vigilare sui conti del calcio, che deciderebbe anche su chi si può iscrivere ai campionati. Si chiamerebbe “Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria delle società sportive professionistiche” e sostituirebbe il posto della CoViSoC, l’ente autonomo ma comunque interno alla Federcalcio.

L’intenzione emergerebbe da un documento già predisposto e trasmesso sia alla FIGC che al CONI. Di conseguenza Gabriele Gravina, presidente della FIGC, avrebbe convocato convocato d’urgenza per lunedì alle 18 i presidenti delle componenti federali (Serie A, B, C, D, arbitri, allenatori e calciatori). Il timore è che questo progetto politica possa intaccare l’autonomia dello sport dalla politica. Aspetto che il Comitato Olimpico Internazionale vieta severamente.