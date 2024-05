Serie B: la classifica e la media spettatori nei settori ospiti. Palermo sul podio

La regular season della Serie B 2023-24 giunge verso la conclusione. Domani andrà in scena la 37esima giornata di campionato e i tifosi delle 20 squadre cadette hanno ancora due partite a disposizione per sostenere la propria squadra sugli spalti, salvo l’ipotesi di playoff e playout.

Di seguito i dati dei tifosi in trasferta raccolti da StadiaPostCards.com. Il numero di partite tra parentesi riguarda quelle in cui effettivamente era possibile essere in trasferta ed esclude eventuali gare con divieti massicci o totali per i tifosi ospiti. Esclude, inoltre, quelle su cui non ci sono ancora dati ufficiali.

CLASSIFICA TIFOSI IN TRASFERTA

Sampdoria 22.447 (18 partite) Palermo 20.858 (18 partite) Catanzaro 19.640 (18 partite) Bari 14.547 (16 partite) Reggiana 14.140 (18 partite) Parma 13.077 (18 partite) Brescia 12.908 (17 partite) Modena 11.373 (17 partite) Como 10.204 (18 partite) Pisa 10.170 (18 partite) Cosenza 9941 (16 partite) Cremonese 8730 (18 partite) Lecco 7622 (18 partite) Spezia 7501 (18 partite) Venezia 5375 (17 partite) Ternana 5245 (15 partite) Ascoli 4569 (18 partite) Cittadella 2038 (18 partite) Sudtirol 1252 (18 partite) Feralpisalò 794 (18 partite)

MEDIA TIFOSI IN TRASFERTA

Sampdoria 1247 Palermo 1159 Catanzaro 1091 Bari 909 Reggiana 786 Brescia 759 Parma 727 Modena 669 Cosenza 621 Como 567 Pisa 565 Cremonese 485 Lecco 423 Spezia 417 Ternana 344 Venezia 336 Ascoli 254 Cittadella 113 Sudtirol 70 Feralpisalò 44