Palermo: 16 anni fa l’ultima doppietta in rosanero di Amauri (VIDEO)

4 maggio 2008: sono passati esattamente 16 anni da quando il Palermo vinse 1-2 in casa della Lazio grazie ai due gol di Amauri. Quella fu l’ultima doppietta in rosanero realizzata dall’attaccante classe 1980. La pagina Instagram di “Tacchetti di Provincia” ha ricordato col seguente post le due reti siglate in quella partita dal bomber italo-brasiliano:

“Amauri Carvalho de Oliveira in soli due anni, con i suoi gol, è riuscito a far sognare in grande i tifosi del Palermo e far sbocciare un’amore indissolubile che vive ancora oggi.

Infatti, Amauri è il bomber rappresentativo di una squadra rosanero che ha sfiorato l’ingresso in Champions League e sognato ad occhi aperti la vittoria di uno Scudetto.

Sono 8 le reti nella prima stagione, 15 nella seconda per un totale di 23 gol in appena 57 presenze. Le ultime due reti con la maglia rosanero, Amauri le segna e il 4 maggio 2008 contro la Lazio all’Olimpico.

Il Palermo, dopo essere passato in svantaggio, fallisce proprio con Amauri il rigore del pareggio. L’attaccante però riesce a rifarsi nella ripresa segnando la doppietta che consegna la vittoria al Palermo, la prima nel girone di ritorno.

Una settimana dopo, quando è già ufficiale il suo passaggio alla Juventus a fine stagione, i 24.000 mila tifosi presenti al Barbera regalano ad Amauri un’emozionante ovazione per rendere omaggio al loro bomber che con i suoi gol ha regalato ai rosanero gioie, sogni e speranze”.

