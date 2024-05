L’incontro non è andato come sperava: nessun accordo con l’allenatore | De Laurentiis ha perso il migliore in circolazione

Una rivelazione clamorosa ha lasciato senza parole i tifosi azzurri e tutti gli appassionati, che avrebbero potuto vedere sulla panchina napoletana il profilo preferito da tutti.

L’idea e soprattutto la speranza del Napoli è quella di creare un avvenire roseo, sulla falsa riga dello scudetto conquistato lo scorso anno. Rialzare la testa dopo questa stagione pessima sotto tutti i punti di vista infatti è la priorità assoluta dalle parti di Castelvolturno, ma prima ancora di arrivare a questa conclusione sarà fondamentale capire chi ci sarà a capo del nuovo progetto tecnico.

Con Francesco Calzona che se ne andrà a giugno dopo aver traghettato la squadra negli ultimi mesi di questa annata maledetta, il presidente Aurelio De Laurentiis sta sondando diversi nomi, tra i quali ne spiccano alcuni veramente di alto livello. Il patron azzurro dunque si sta prodigando in maniera importante a nominare il nuovo mister, ma nelle scorse ore non sono arrivate buone notizie.

Una clamorosa indiscrezione ha svelato che il numero uno azzurro non è riuscito a trovare l’intesa con quello che è stato definito da molti il miglior allenatore in circolazione, con l’incontro che si è rivelato un vero e proprio flop. Una novità pessima dunque per la squadra e per tutti i tifosi, che speravano nel suo ingaggio.

La rivelazione che gela i napoletani

Di recente il quotidiano ‘La Repubblica’ ha fatto venire alla luce uno scenario che stava per andare in porto lo scorso anno, e che avrebbe visto Thiago Motta sulla panchina napoletana. Per sostituire il partente Luciano Spalletti infatti ADL aveva contattato proprio l’attuale tecnico del Bologna.

Dopo l’incontro però l’allenatore non sarebbe stato convinto della bontà del nuovo progetto napoletano, e a quanto pare ha declinato senza rimorsi la proposta. Una rivelazione incredibile dunque, che qualora avesse visto la realizzazione della circostanza in questione forse avrebbe cambiato del tutto il destino del Napoli in questa stagione.

Una questione che si è prolungata a questa estate

Il rifiuto dell’italo-brasiliano ha praticamente fatto arrivare la questione allenatore alla prossima estate, visto che la gestione Rudi Garcia è naufragata quanto prima, così come la soluzione alternativa di Walter Mazzarri e quella di Francesco Calzona.

Adesso però De Laurentiis sembra deciso a lavorare meglio al progetto, anche per convincere quello che sarà il nuovo tecnico azzurro, che ad oggi vede tra i candidati un profilo di primo livello come Conte, che vuole tante garanzie.