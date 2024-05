Domenica saluta il pubblico giallorosso: è arrivato il momento di dirsi ciao | Addio per sempre alla Roma

Il top player dirà addio al popolo di fede romanista e domenica giocherà la sua ultima gara allo stadio Olimpico, salutando la piazza.

Mancano appena due partite al termine del campionato di Serie A, e per alcune squadre il prossimo turno sarà l’ultimo giocato tra le mura amiche in questa stagione. Tra queste c’è la Roma, che domenica sera giocherà contro il Genoa allo stadio Olimpico, salutando il popolo di fede giallorossa. La speranza di mister Daniele De Rossi e della squadra è quella di ottenere una vittoria, anche per blindare il sesto posto in classifica.

Quella della serata di domenica però sarà anche l’ultima partita nella Capitale di un top player della rosa giallorossa, che dirà addio alla Magica e al suo popolo, il quale lo ha sempre sostenuto e lo ha accolto in giallorosso con grande affetto. Una partenza che era annunciata, e che dunque diventerà realtà a breve.

Dunque il 37esimo turno di Serie A vedrà i supporters romanisti accorrere in massa allo stadio, per ringraziare la squadra, soprattutto per questa seconda parte di stagione, e in particolar modo questo calciatore, che intraprenderà una nuova esperienza nella sua carriera dopo la parentesi lupacchiotta.

Titoli di coda per un calciatore nella Capitale

Quasi sicuramente quella di domenica sera sarà l’ultima partita di Romelu Lukaku allo stadio Olimpico con la maglia giallorossa addosso. Il centravanti belga come ben sappiamo è in prestito dal Chelsea, e, visto che la società capitolina non ha intenzione di acquistarlo a titolo definitivo, tornerà a Londra in estate.

Big Rom, che fin dal primo istante è stato incensato dal tifo romanista, saluterà con un pizzico di commozione, conscio di doversi trovare una nuova sistemazione. Il suo futuro non sarà di certo in maglia Blues, con la squadra inglese che lo vuole piazzare il prima possibile.

Un amore finito che sembrava destinato a proseguire

Dopo i suoi primi mesi alla Roma durante i quali ha fatto molto bene, Lukaku pareva essere il prescelto anche per il futuro della squadra, con i vertici del club che erano intenzionati a prenderlo a titolo definitivo.

Tuttavia i costi che avrebbe imposto questa operazione non hanno convinto a pieno i Friedkin, che hanno fatto scemare l’interesse verso il calciatore sempre di più, fino a chiudere definitivamente il discorso sulla possibilità di acquistare a titolo definitivo il suo cartellino.